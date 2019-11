30 Jahre Mauerfall : Wahl-Freundschaften

Die Kamp-Lintforter Familie Goß und die Neuzeller Familie Schmidt feierten am Samstag 30 Jahre Mauerfall und Freundschaft.

Unmittelbar nach dem Fall der Mauer lud er den Kirchenchor des Klosters in den Westen ein. „Wir waren vollauf begeistert, als Klaus sagte, die Grenze ist auf, kommt rüber“; erinnerte sich Viola Schmidt, damals eine junge Frau von 26 Jahren. Sie und ihre Mutter Karin kamen am 1. Dezember 1989 an . Dort erlebten sie ihren ersten Abstecher nach Venlo ohne Visum oder Ausweis, konnten für zehn Mark Bananen, Rotkohl, Tomaten und zwei Kilo Äpfel kaufen. „Das war eine Sensation für uns. Ich hab damals zehn Ostmark hingelegt“, erinnerte sich Karin Schmidt an die irritierten Blicke der Verkäufer. Herzhaft wurde gelacht über die „Bürgermeister“-Anekdote, als die Schmidts dachten, sie würden beim Bürgermeister wohnen. Dabei kamen sie an der „Bürgermeister-Schmelting-Straße“ unter. Lebendig schilderte Viola Schmidt die Situation, als man mit dem neu erworbenen Aldi-Farbfernseher für den kranken Vater die Grenze passierte. Seitdem besuchen sich die Familien gegenseitig zu Geburtstagen, Festen oder auch nur so. „Bei uns hat das Zusanmmenwachsen von Ost und West funktioniert – auch bis in die nächste Generation“, machte Gertrud Goß mit folgender Anekdote deutlich.