Bildung in Kamp-Lintfort : Gesamtschüler weihen Lehrküche ein

Am Dienstag stand Backen auf dem Lehrplan. Die Lehrküche an der Gesamtschule wurde für 275.000 Euro saniert. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Lehrküche an der Unesco-Gesamtschule in Kamp-Lintfort hat jetzt eine moderne Abzugshaube, ein Fettabscheidesystem und eine neue Möblierung. Die Küche wurde für insgesamt 275.000 Euro total umgebaut.

Am Dienstag ging es weihnachtlich zu in der Lehrküche der Unesco-Gesamtschule. In der dritten und vierten Stunde backten Sechstklässler einen Mandelsplitterkuchen und einen Rührteigkuchen mit Sauerkirchen. Dabei lief auch die neue Absauganlage. „Die alte Anlage war nicht mehr in Ordnung“, berichtete Schulleiter Jürgen Rasfeld, als er zusammen mit dem Beigeordneten Dr. Christoph Müllmann, der Projektleiterin Daniela Rohde und der Hauswirtschaftslehrerin Silvia Meier die neue Lehrküche zeigte.