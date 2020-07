Konzert in Kamp-Lintfort : Toller Start für den Kultursommer

Kamp-Lintfort Gutes Wetter, gute Musik, gute Stimmung: Die Band Manukai eröffnete die Reihe mit einem Freiluftkonzert auf dem Abteiplatz. 250 Gäste hörten feinen Jazz, Pop und Funk. Corona war derweil vergessen.

Es war ein Auftakt nach Maß, der Start in den „Kultursommer 2020“ am Sonntagabend auf dem Abteiplatz vor Kloster Kamp: Das Wetter war sonnig warm und trocken, die Eröffnungsband „Manukai“ spielte mitreißend auf und der Publikumsbesuch stellte den Veranstalter, die Stadt Kamp-Lintfort, und den Kurator der Reihe, die Duisburger Veranstaltungs- und Musikagentur „Kanon“ von Norbert Knabben, gleichermaßen mehr als zufrieden. Es fühlte sich an wie vor Corona, trotz oder gerade wegen eines sensibel umgesetzten Hygiene- und Sicherheitskonzeptes.

Dass die Wahl der diesmal zu viert auftretenden Band „Manukai“ als Opener der Reihe richtig war, stellte sich schnell heraus. Denn eine feine Mischung aus Pop und Jazz, Indie und Funk verbreitete sich wohltuend als Sound auf dem Platz. Verantwortlich für das gute musikalische Gemisch sind die Singer-Songwriterin Manuela Kaiser am E-Piano, der Gitarrist und Sänger Markus Kaiser sowie der Saxophonist Günter Denkler, den man aber auch an Gitarre und Querflöte sowie als Sänger erlebt. Erstmals mit dabei war Andreas Köhne als Drummer, der das Trio mit seinem Schlagzeug wahrlich bereicherte.

18 Titel plus Zugabe spielte „Manukai“ in dem gut zweistündigen aber kurzweiligen Konzert. Viele Eigenkompositionen, darunter „Der schönste aller Zufälle“, „Der Sommer kommt“, „Voll geplant“ und „Vorübergehen“, aber auch Arrangements von Liedern ihrer Lieblingspoeten, wie Rio Reiser, Tempeau und Sting, gehören zu ihrem abwechslungsreichen Repertoire. Äußerst unterhaltsam und gelungen bis witzig hörten sich ihre eigenwilligen Interpretationen von „Weather With You“ der australisch-neuseeländischen Rockband „Crowded House“ und „Mensch“ von Herbert Grönemeyer an sowie ein völlig verfremdeter Song von Nachkriegsschlagersänger Bully Buhlan.