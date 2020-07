Zerstörung in Kamp-Lintfort : Unbekannte beschädigen Zisterzienser-Wegmarke

Kamp-Lintfort Die Europäische Begegnungsstätte Kloster Kamp setzte mit der Wegemarke ein Zeichen für die besondere Bedeutung des Zisterzienser-Ordens und der Abtei Kamp im europäischen Einigungsprozess.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Zisterzienser-Wegmarke am Fuße des Klosters Kamp angefahren und schwer beschädigt. Wie die Europäische Begegnungsstätte Kloster Kamp berichtete, werde die Stele wird durch einen Fachbetrieb in den nächsten Tagen abgebaut. Die beschädigten Teile werden ersetzt. Dann wird die Wegmarke wieder an ihren alten Platz zurückkehren. „Da der Verursacher nicht bekannt ist, kommen auf den Verein nicht unerhebliche Kosten für die Wiederherstellung zu“, bedauert E. Ewald Schwarz von der Begegnungsstätte. Mit der Wegmarke habe der Verein ein Zeichen für die besondere Bedeutung des Zisterzienserordens und der Abtei Kamp im europäischen Einigungsprozess gesetzt. Darüber hinaus sollen im Kontext mit anderen europäischen Wegezeichen Wege der Zisterzienser zu ihren Klostergründungen sichtbar werden. Die Wegmarke sei bewusst aus Metall gearbeitet und stelle ein Sonnensegel dar. Die Bearbeitung von Metall zählte zu den Kernkompetenzen der Zisterzienser.