Polizei in Kamp-Lintfort : Er geht im Geisbruch zu Fuß auf Streife

Joachim Puphal ist Nachfolger von Klaus Macke als Bezirksdienstbeamter. Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Joachim Puphal ist der neue Bezirksdienstbeamte auf der Polizeiwache in Kamp-Lintfort und zuständig für den Stadtteil Geisbruch. Zuvor leistete der Polizeihauptkommissar seinen Dienst im Streifenwagen und auf dem Motorrad.

Viele Jahre lang war Klaus Macke als polizeilicher Bezirksdienstbeamter das „offene Ohr“ für die ordnungspolitischen Belange der Bürger des Kamp-Lintforter Stadtteils Geisbruch. Nach seiner Pensionierung tritt nun mit Hauptkommissar Joachim Puphal ein neuer Kollege seine Nachfolge an.

Am Donnerstag wurde er im Rahmen eines Pressetermins in der Kamp-Lintforter Hauptwache der Öffentlichkeit vorgestellt. „Mit Joachim Puphal bekommen die Bürger und Bürgerinnen im Geisbruch einen Polizeibeamten mit viel Lebens- und Diensterfahrung“, erklärte Wolfgang Tühl, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz der Kreispolizeibehörde, die Entscheidung für den 53-jährigen, in Alpen-Menzelen wohnhaften Familienvater.

Info Ein Bezirksbeamter pro 10.000 Einwohner Einwohner In Kamp-Lintfort leben rund 40.000 Bürgerinnen und Bürger, davon knapp 9000 im Ortsteil Geisbruch. Vorgabe Das Land Nordrhein-Westfalen sieht in seinen polizeilichen Verwaltungsrichtlinien für jede Stadt pro 10.000 Einwohner einen örtlichen Bezirksdienstbeamten vor.

„Durch seinen langjährigen vorherigen Dienst im Streifenwagen und auf dem Motorrad kennt er Kamp-Lintfort bis in die letzten Ecken. Darüber hinaus ist er kontaktfreudig, also jemand, der auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht. Das ist uns wichtig, denn die Bezirksbeamten sind das Aushängeschild der Behörde.“

Das sieht die ebenfalls anwesende Leiterin des Kamp-Lintforter Ordnungsamtes, Martina Kandolf, genauso: „Unsere und die polizeilichen Bereiche überschneiden sich ja oft, da ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert. Das hat bisher immer sehr gut geklappt und wird es auch mit Herrn Puphal weiterhin tun. Die Bezirksbeamten haben das Ohr an der Bevölkerung und geben uns viele wertvolle Anregungen.“

Diese Erwartungen ist der „Neue“ gerne bereit zu erfüllen: „Im Streifenwagen und auf dem Motorrad bin ich oft nur kurz an den Leuten vorbei gefahren. Jetzt habe ich mehr Zeit dazu, mit ihnen zu sprechen und sie näher kennen zu lernen.“ Das, vor allem aber der Wunsch, einen verstärkten Beitrag für die Sicherheit der jüngeren Verkehrsteilnehmer zu leisten, und den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern für ihre Sorgen und Nöte als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, habe ihn dazu veranlasst, sich um diesen Posten zu bewerben“, beschreibt Hauptkommissar Puphal seine zukünftigen polizeilichen Ambitionen.

Die berufliche Grundausstattung hat er sich als junger Polizist zunächst bei Hundertschaft-Einsätzen in Essen, Köln und Duisburg geholt, bevor er in der Dienststelle Duisburg-Rheinhausen sesshaft wurde, eine Familie gründete und mit ihr nach Alpen zog. 2005 war er dann zuerst fünf Jahre Wachdienstbeamter in Kamp-Lintfort und später zehn Jahre Mitglied der dortigen Motorradpolizei. Seine Freizeit gehört neben der Familie dem Fußball. Genauer gesagt dem SV Sonsbeck. „Früher war ich mal selber aktiv am Ball“, erzählt er lächelnd, aber inzwischen bin ich nur noch Zuschauer oder kicke hin und wieder in der Altherren-Mannschaft.“