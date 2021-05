Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Stadt lädt zur ersten digitalen Bürgerinfo

KAMP-LINTFORT Die Entwicklung des Niersenbruchs steht im Fokus: Die Bebauung zwischen Fasanenstraße und Kranichweg, die Verkehrssituation und die Wohngruppen an der Fasanenstraße.

Wenn ein großes Neubauprojekt ansteht, lädt die Stadt zu einer „Bürgerinformation vor Ort“ ein. Dann versammeln sich meistens bis zu 100 Personen, um sich über das Projekt zu informieren und Fragen zu stellen – wie zum Beispiel im November 2018, als im Lutherhaus die Planungen zum Rewe-Markt auf dem Marktplatz in der Lintforter Siedlung präsentiert wurden. Manchmal kommen auch nur zehn Interessierte, wie Anfang März 2020 in den großen Sitzungssaal des Rathauses, als die Stadtverwaltung die Planungen zum neuen Kindergarten auf dem Bismarckplatz darlegte. Diese Bürgerinformation war die letzte, bevor am 13. März 2020 der erste Lockdown begann. Jetzt lässt die Stadt das Format „Bürgerinformation vor Ort“ nach gut einem Jahr wiederaufleben, allerdings nicht in analoger Form, sondern in digitaler.