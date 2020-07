Kommunalwahl 2020 in Kamp-Lintfort : „Zeit für einen Wechsel an der Stadtspitze“

Sidney Lewandowski, Bürgermeisterkandidat der Linken, an seinem Lieblingsort in Kamp-Lintfort: einer Bank im Wickrather Feld. In seiner Freizeit ist er oft mit dem Fahrrad unterwegs. „Ich lebe dort, wo andere spazieren gehen.“ Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Sidney Lewandowski ist einer von drei Bürgermeisterkandidaten, die gegen Amtsinhaber Christoph Landscheidt (SPD) antreten wollen. Der Vorsitzende der Linksfraktion in Kamp-Linfort ist Zerspanungsmechaniker und lebt im Wickrather Feld.

Von Anja Katzke

Der 27-jährige Sidney Lewandowski bewirbt sich für die Linken um das Bürgermeisteramt in Kamp-Lintfort. Er führt bereits die Linksfraktion im Stadtrat und möchte den Wählern mit seiner Kandidatur eine Alternative zu den anderen Parteien anbieten.

Herr Lewandowski, was macht Kamp-Lintfort für Sie lebenswert?

Info Fraktionschef der Linken in Kamp-Lintfort ▶Sidney Lewandowski gehört mit seinen 27 Jahren zu den jüngsten Fraktionsvorsitzenden in NRW. Er führt die Linken im Kamp-Lintforter Stadtrat. ▶Der Zerspanungsmechaniker kommt aus Duisburg und zog 2003 in die Hochschulstadt.

Lewandowski Meine Familie und ich, wir sind 2003 von Duisburg nach Kamp-Lintfort gezogen, weil die Stadt einfach zentral liegt. Man erreicht die großen Städte wie Duisburg, Düsseldorf und Köln sehr schnell und lebt hier dennoch ruhig und ländlich. Die Leute gehen dort spazieren oder sind mit dem Fahrrad unterwegs, wo ich wohne – im Wickrather Feld. Das ist doch toll. Mit dem Rad braucht man hier nie länger als zehn Minuten, um sein Ziel zu erreichen. Ich fühle mich im Wickrather Feld richtig wohl und zuhause. Es ist mein Lieblingsort in Kamp-Lintfort.

Wohnen ist ein Schwerpunktthema der Linken. Wie schätzen Sie die Lage in Kamp-Lintfort ein, nachdem nun erste Sozialwohnungen gebaut werden und die stadteigene Starter-Zentrum Dieprahm GmbH in eine Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Stadt Kamp-Lintfort GmbH umfirmiert wurde? Was muss noch getan werden?

Lewandowski Aus unserer Sicht hat sich noch gar nichts getan. Es sind in den vergangenen 20 Jahren mehr als 5000 sozial geförderte Wohnungen in Kamp-Lintfort weggebrochen, weil sie aus der öffentlichen Förderung gefallen sind. Sobald diese Häuser saniert werden, steigen auch die Mieten, so dass sich viele Menschen die Wohnungen nicht mehr leisten können. Das kann man gut im Gestfeld sehen. Aktuell sollen 200 Sozialwohnungen neu entstehen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die neue Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft besteht bislang nur auf dem Papier. Da muss man erst mal sehen, wie sie sich entwickelt. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, muss man Geld in die Hand nehmen und in die Zukunft investieren.

Sie wohnen im Wickrather Feld. Dann dürfte Sie der geplante Kiesabbau dort sehr interessieren.

Lewandowski Aufgrund der Corona-Krise ist in den vergangenen Monaten nicht viel passiert. Es befindet sich zurzeit alles im Schwebezustand. Ich halte Kontakt mit den Mitgliedern der IG Dachsbruch. Die Kies-Industrie fährt zurzeit eine Image-Kampagne im Internet und auf Plakaten. Es werden aber immer nur die Prestige-Projekt wie die Xantener Südsee präsentiert. In Rossenray zum Beispiel ist bis heute nichts passiert – was die Renaturierung betrifft. Das passt, wie ich finde, ganz und gar nicht ins Bild der Kampagne. Wir müssen den Kiesunternehmen deutlich machen, dass es nicht mehr so weitergehen darf. Sie müssen auf neue Technologien setzen – wie zum Beispiel Recycling.

Sind Sie damit zufrieden, wie Kamp-Lintfort das Thema Klimawandel angeht?

Lewandowski Das Thema haben die Linken als erste in die politische Diskussion getragen. Da „Fridays for Future“ sich in Kamp-Lintfort nicht wirklich formiert hat, wollten wir den Klimanotstand ausrufen. Die Stadtverwaltung hat dann mit einem eigenen Vorschlag auf unseren Antrag reagiert. Die kommunale Verpflichtungserklärung ist aus meiner Sicht ein Kompromiss. Unser Antrag ging weiter – über die Themenbereiche Liegenschaften und Mobilität hinaus. Wir hätten uns gewünscht, dass die Stadtwerke Kamp-Lintfort klimaneutral aufgestellt werden. Sie haben zwar Anteile an einem Windpark, aber in meinen Abrechnungen finde ich immer auch Braunkohle-Anteile. Bei der Sanierung des Rathauses erwarten wir, dass deutlich mehr gemacht wird, als nur die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Und dass wir einen Bahnanschluss bekommen, ist ja gut und wichtig. Der ÖPNV muss dennoch attraktiver werden. Die Bahn braucht rund 45 Minuten für die Strecke von Kamp-Lintfort nach Duisburg. Das dauert viel zu lang. Wir sind eine Pendlerstadt! Wenn die Bahn ab 2025 regelmäßig verkehrt, brauchen wir außerdem einen zentralen Knotenpunkt, von dem aus die Busse in die Stadtteile fahren. Aus Hoerstgen kommt man abends nicht mehr weg. Hier muss die Niag unbedingt ran.

Anfang Mai ist die Landesgartenschau gestartet. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Lewandowski Ja. Ich war schon mehrfach dort. Der Betrieb läuft gut. Wir kritisieren aber die hohen Eintrittsgelder. Eine Tageskarte kostet 18,50 Euro. Ich verstehe nicht, warum es keinen Rabatt für Kamp-Lintforts Einwohner gibt. Die Zoom Erlebniswelt macht das auch. Ich finde es ebenso schade, dass die Mehrwertsteuersenkung nicht beim Eintrittspreis abgezogen wird.

Wie übersteht Kamp-Lintfort aus Ihrer Sicht die Corona-Krise?

Lewandowski Eine Stadt kann sich auf so eine Krise nicht vorbereiten. Gefragt sind Bund und Land. Es müssen jetzt die Konjunkturpakete kommen. Wir sehen aber ein großes Defizit bei der Lintforter Tafel, das sich in der Krise offenbart hat. In der Hochphase fehlten dort die Lebensmittel, weil die Leute in den Lebensmittelgeschäften die Regale leer gekauft haben. Die Bedürftigen standen ganz alleine da. Den Ärmsten in unserer Stadt wurde nicht genügend geholfen. Die Linken haben deshalb eine Anfrage im Stadtrat gestellt, weil wir wissen wollen, wie die Tafel in Krisenzeiten aufgestellt ist. Sie muss mehr Geld bekommen. Außerdem müssen wir die Digitalisierung in den Schulen weiter vorantreiben. Das hat Corona ebenfalls gezeigt. Auf lange Sicht brauchen alle Kinder Schul-Tablets. Wenn der Stadtrat mit Tablets ausgestattet werden kann, muss das auch an den Schulen möglich sein.

Warum wollen Sie Bürgermeister in Kamp-Lintfort werden?