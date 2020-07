Tradition in Kamp-Lintfort : St.-Bernhardus baut in Rossenray an

Brudermeisterin Conny Gerritz und ihr Stellvertreter Karlheinz Vahnenbruck sind stolz auf die Leistung der Schützenbrüder. Sie erweiterten den Schießstand von fünf auf zwölf Plätze. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfor Die Schützenbruderschaft hat ihren Schießstand in Rossenray erweitert – komplett in Eigenleistung. Sie wurde 1296 erstmals urkundlich erwähnt und ist der älteste Schützenverein in Kamp-Lintfort.

2021 feiert St.-Bernhardus Rossenray ein stolzes Jubiläum: Die Schützenbruderschaft wird 725 Jahre alt. 1296 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt und ist damit der älteste Schützenverein in der Klosterstadt. Die 150 Mitglieder blicken zwar stolz auf ihre langjährige Geschichte zurück, das Vereinsleben haben sie aber für die Zukunft gerüstet. „Stillstand bedeutet Rückstand“, sagt Karlheinz Vahnenbruck, stellvertretender Brudermeister.

Unter seine Federführung hat die Bruderschaft den vorhandenen Schießstand in den vergangenen anderthalb Jahren um einen Anbau erweitert. „Alles in Eigenleistung und in Handarbeit“, betont er. Der oberirdische Luftgewehrstand beherbergt nun zwölf Stände, sieben mehr als zuvor. „Wir haben den alten Schießstand einmal komplett gespiegelt und neben dem vorhandenen aufgebaut“, erläutert Brudermeisterin Conny Gerritz. Eine „stattliche Entschädigung“ durch die RAG, berichten sie, eröffnete die Möglichkeit, am Krummensteg die modernste Anlage in Kamp-Lintfort zu errichten. „Sie ist einmalig“, betont Vahnenbruck. Der alte Schießstand hatte Bergschäden. „Wir hätten mit den Mitteln die Schäden sanieren können. Da die Aktivitäten im Sportschützenbereich aber immer weiter zunehmen, haben wir uns für die Erweiterung entschieden“, erläutert Conny Gerritz.

Info Luftgewehr und Kleinkaliber Standort Die St.-Bernhardus-Schützenbruderschaft Rossenray trainiert im eigenen Schießstand am Krummensteg 1 in Kamp-Lintfort. Die Schützen trainieren an Luftdruck- und Kleinkaliber-Waffen. Auch eine Bogenschießgruppe trifft sich auf dem Areal. Kontakt info@bernhardus.de

Die Stiftung der Sparkasse Duisburg gab einen Zuschuss für das Bauprojekt, weitere Spender unterstützten die Bruderschaft. Nachdem die Baugenehmigung im Juni 2018 vorlag, begannen bald schon darauf die ersten Erdarbeiten. Etwa 14 Schützenbrüder schlossen sich zum ehrenamtlichen Bautrupp zusammen. Sie schaufelten Boden, legten Fundamente, mauerten den Anbau hoch, bauten das Dach, isolierten die Decke, nahmen einen Wanddurchbruch vor, legten Fliesen, strichen Wände und verlegten Kabel und die Elektrik. Engagiert wurden nur Architekt und Statiker. „Es hat viel Zeit, Arbeit und Kraft gekostet, aber es hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt“, erklärt Vahnenbruck. „Die Arbeit hat uns zusammengeschweißt. Wir haben uns neu kennengelernt, und Freundschaften haben sich vertieft.“

Jeder habe sich so eingebracht, wie er Zeit hatte. Der Elektriker half beim Streichen der Wände, der Maler beim Fliesenlegen. „Es reichte eine Rundmail an die Mitglieder, und schon waren samstags zehn Leute hier, um mitzuarbeiten“, berichtet die Brudermeisterin. Im Anbau finden nicht nur die sieben neuen Schießstände auf 22 Metern Platz. Es wurde auch eine neue behindertengerechte Toilettenanlage eingebaut. „Früher musste wir rüber ins Vereinsheim“, erzählt Conny Gerritz. Zwischen Schießstand und Zuschauerbereich befindet sich eine Schiebetüre aus Sicherheitsglas.

In den nächsten Tagen zieht eine moderne elektronische Schießanlage in Alt- und Neubau ein, jeder der zwölf Stände wird mit einem Bildschirm ausgestattet. „Die neue Anlage berechnet den Treffer auf den Millimeter genau“, erläutert Vahnenbruck die Technik. Das hat einen gewichtigen Grund: Zur Schützenbruderschaft St. Bernhardus Rossenray gehören Wettkämpfer, die bis zur Deutschen Meisterschaft antreten. Sie sollen die besten Trainingsmöglichkeiten haben.

„Wir hoffen, dass die Genehmigung durch den Schießsachverständigen Ende August vorliegt. Bis dahin sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen“, betont der stellvertretende Brudermeister und macht sich keine Sorgen: Denn die Bruderschaft verfügt über reichlich Bauerfahrung. Das Vereinsheim, die denkmal-geschützte alte Dorfschule Rossenray aus dem Jahr 1836, haben die St.-Bernhardus-Schützen 1985 nach dem Kauf von Grund auf saniert und wiederaufgebaut. „Das Gebäude sollte abgerissen werden und sah schlimm aus. Zuletzt hat man dort Schafe und Ziegen gehalten“, erzählt Vahnenbruck, der dort selbst noch die Schulbank gedrückt hatte. Und keine sieben Jahre später wurde 1993 der erste Schießstand in Eigenleistung errichtet.