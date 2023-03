Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort Die Mozart-Maus und 200 Musikdetektive

Info

Kinder- und Musikfestival Das Musikfest ist das Education-Projekt des Kammermusikfests Kloster Kamp, das sich seit fast zwei Jahrzehnten großer Beliebtheit in Kamp-Lintfort und in der Region erfreut. Das Kinder- und Musikfestival Kloster Kamp richtet sich an Vorschul- und Grundschulkinder sowie an Schüler von weiterführenden Schulen.