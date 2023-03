Ausbildung in Kamp-Lintfort Sie haben das Pflegeexamen bestanden

Die Auszubildenden haben in den drei Jahren die Praxis in vielen Pflegebereichen in den Krankenhäusern, der Altenpflege, Psychiatrie, Kinderkrankenpflege sowie der ambulanten Pflege kennengelernt. Mit dieser breit gefächerten Ausbildung sind die jungen Menschen universell einsetzbar, alle haben sich aber entschieden, nach dem Examen in ihren Krankenhäusern zu bleiben.