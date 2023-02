Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort 314 Kinder feiern ein großes Musikfest

Insgesamt 8261 Mädchen und Jungen hat das Kinder- und Jugendmusikfestival in den vergangenen 17 Jahren erste musikalische Erlebnisse beschert – und auf die Bühne gebracht. 2023 kommen 314 Kinder aus Kamp-Lintfort hinzu. Denn dieses Jahr findet das kulturelle Bildungsprojekt, das ein Ableger des Kammermusikfests Kloster Kamp ist, ausschließlich an Schulen der Hochschulstadt statt. Anlass dafür ist das Jubiläum von Kloster Kamp, das seit 900 Jahren besteht: „Kloster Kamp ist die Keimzelle all unseres Tuns“, erklärte Festivalorganisatorin Jeannette von der Leyen in der Ebertschule. An der Grundschule startete das Festival am Montag für zwei dritte Klassen mit den Proben zum großen Kinder- und Familienkonzert „Letzter Halt: Horrorwald!“, das am Sonntag, 5. März, 11 Uhr, in der Aula der Europaschule zur Aufführung kommt.