Ausbildung in Kamp-Lintfort Finanzamt Kamp-Lintfort verlängert die Bewerbungsfrist

Die Studierenden und Auszubildenden sind von Beginn an voll in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert. Die Studierenden wechseln zwischen Praxisblöcken und den Theorieteilen an der Hochschule der Finanzen mit ihrem Wasserschloss in Nordkirchen sowie Außenstellen in Hamminkeln und Herford. Die Auszubildenden lernen die Theorie an den Standorten Wuppertal, Bad Godesberg und Rhede.