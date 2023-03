Entscheidung im Stadtrat Kamp-Lintfort CDU spricht sich gegen Aschestreufelder auf Friedhöfen aus

„Die Bestattungs- und Erinnerungskultur wandelt sich ebenso wie gesellschaftliche Werte. Friedwälder und Kolumbarien sind Ausdruck dieses Wandels und ermöglichen den freien Wunsch und Wille des Verstorbenen Rechnung zu tragen. Studien belegten, dass die Bestattung als soziales Ereignis ihre Bedeutung verliert“, erläutert Lars Richter, Mitglied des Ausschusses Abfall, Straße und Kanal macht deutlich: „Als CDU leben wir christliche Werte und Normen und stehen den Entwicklungen in der Bestattungskultur natürlich offen gegenüber. Trotzdem werden zum Beispiel an Unfallstellen Kreuze und an Unglücksstellen oder in den Katastrophengebieten Gedankentafel aufgestellt. Eben, weil Menschen nicht vergessen wollen, weil sie sich erinnern wollen. Diese Erinnerungskultur würde mit der Einführung eines Aschestreufeldes in alle Winde verweht“, findet die CDU. Für viele Kamp-Lintforter sei die anonyme Bestattung auch aufgrund der Kosten in Höhe von rund 1400 Euro eine schwierige, oft nur pragmatische Entscheidung, da sie keine Grabpflege und weitere Kosten nach sich ziehe. Das Verstreuen der Asche eines Verstorbenen auf der Wiese würde künftig zu einem Preis von 299 Euro angeboten. „Für viele der Hinterbliebenen und Betroffenen könnte eine Frage des Geldes die Bestattungsart entscheiden“, glaubt die CDU.