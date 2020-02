Landesgartenschau 2020 : Schüler verzieren Bänke für die City

Die Europaschüler haben bei der Gestaltung der Holzbänke ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

35 Europaschüler haben Holzbänke mit bunten Motiven bemalt. Die massiv gebauten Sitzgelegenheiten sollen die Fußgängerzone während der Landesgartenschau verschönern und die Besucher zum Verweilen einladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Das Foyer der Europaschule gleicht einer Maler-Werkstatt. Die Acht- und Neuntklässler der Sekundarschule an der Sudermannstraße setzen mit Pinseln und Farben eine Idee um, die vor einigen Monaten in der Werbegemeinschaft, geboren wurde: bunte und fröhliche Sitzbänke für die Fußgängerzone in der City. „Ich bin so begeistert, wie schnell die Kinder gearbeitet haben. Damit habe ich nicht gerechnet“, freut sich Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft und schwärmt: „Und wie schön die Bänke geworden sind.“ Anlass für die Aktion ist die Landesgartenschau, die am 17. April ihre Pforten öffnen wird.

Bettina Reiner möchte die Besucher der Laga auch in die Innenstadt locken. „Ich habe mich gefragt, wie wir uns gastfreundlich präsentieren können. Die Menschen sollen sich ja in unserer Stadt wohlfühlen.“ Und wenn viele mithelfen, dann werden Vorhaben auch von Erfolg gekrönt. Bettina Reiner bat den Real-Geschäftsleiter um Unterstützung. Matthias Böttcher konnte helfen: Die Einzelhandelskette sponserte insgesamt 25 massive Holzbänke für das Projekt. „Real ist schon seit Jahrzehnten am Standort vertreten. Da liegt es nahe, Aktionen wie dieses Kunstprojekt zu unterstützen“, erklärten Matthias Böttcher und Markus Jablonski, Leiter der Unternehmenskommunikation. Die gesponserten Bänke stammen aus dem Real-Sortiment.

Info Bänke werden nach der Laga versteigert Die Aktion Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft hatte die Idee für die Kunstaktion. Sie ist seit Juli 2018 hauptamtliche Geschäftsführerin.



Die Bänke Die bunt gestalteten Sitzgelegenheiten sollen nach der Landesgartenschau im Oktober versteigert werden.