Giftmülldeponie in Kamp-Lintfort : Eyller Berg steht im Landtag wieder auf der Tagesordnung

Kamp-Lintfort Der Umweltausschuss des Landtages in Düsseldorf setzt auf Betreiben des Landtagsabgeordneten René Schneider (SPD) die Giftmülldeponie Eyller Berg am Mittwoch, 4. März, erneut auf die Tagesordnung.

„Der aktuelle Bericht hat mich heute schockiert zurück gelassen“, erklärte Schneider am Abend auf Anfrage des Grafschafters. „So viel Sondermüll zum Ende der Laufzeit der Deponie. Und noch dazu aus einem anderen Bundesland, das auf eigene Deponien scheinbar verzichtet.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete will in dieser Sache in der Sitzung des Umweltausschusses noch einmal nachhaken – „auch wenn alles scheinbar rechtmäßig ist“.