Erster bestätigter Corona-Fall in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Infektion wurde durch einen Labortest nachgewiesen. Ein Krisenstab tagt.

Der Kreis Wesel hat am Freitagabend den ersten Erkrankungsfall mit dem Coronavirus (Covid 19) bestätigt. Die Infektion sei durch einen Labortest nachgewiesen worden, heißt es. Die betroffene Person wohnt in Kamp-Lintfort. Der Krisenstab des Kreises Wesel wurde einberufen. Weitere Informationen folgen in Kürze.