Einsatz der Feuerwehr Kamp-Lintfort : Verkaufs- und Wohnanhänger brennen im Hinterhof

Einsatz der Feuerwehr Kamp-Lintfort in einem Hinterhof am Kirchweg. Foto: Feuerwehr Ka-Li

Kamp-Lintfort Zu gleich drei Einsätze musste die Kamp-Lintforter Feuerwehr am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit ausrücken. Bei einem Einsatz auf der Kirchstraße gab es für zwei Stunden eine Straßensperrung.

Aus ungeklärter Ursache geriet am vergangenen Donnerstag gegen 23:16 Uhr ein Verkaufs- und ein Wohnanhänger auf einem Hinterhof am Kirchweg in Kamp-Lintfort in Brand. Als die Einsatzkräfte der Wehr eintrafen, standen die Anhänger bereits in Vollbrand. Durch die enorme Hitze waren zwei Fenster eines Wohngebäudes geplatzt, Brandrauch war dadurch in das angrenzende Gebäude gezogen.