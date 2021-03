Kostenpflichtiger Inhalt: Zwischen 0 und 185 Euro Stundenlohn : So viel verdienen die Helfer im Impfzentrum in Wesel

Ein Blick ins Weseler Impfzentrum. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Rund 240 Menschen arbeiten im Impfzentrum in Wesel. Sie betreuen Patienten, sorgen für die Sicherheit, setzen Spritzen, bereiten den Impfstoff auf, leisten Sanitätsdienst. Wer von ihnen verdient wie viel? Ein Überblick.

Das Impfzentrum in Wesel ist ein Ort der Hoffnung. Menschen kommen in die Niederrheinhalle, um sich eine rettende Spritze abzuholen. Wer dort herauskommt, der ist in der Regel glücklich. Dutzende Geimpfte berichten, wie zufrieden sie mit dem Geschehen im Impfzentrum waren. Alles gut organisiert, die Mitarbeiter freundlich und zuvorkommend. Wer aber steckt dahinter? Wer arbeitet am Ort der Hoffnung? Und was gibt es dort zu verdienen?

Sie bewachen das Gebäude, reinigen die Niederrheinhalle, betreuen die Patienten, begleiten sie, beruhigen sie, klären sie auf, über Risiken und Nebenwirkungen, sie helfen, wenn es mal hakt, sie leisten erste Hilfe, sie setzen Spritzen, protokollieren jede Impfung oder bereiten den Impfstoff auf. Es ist eine logistische Hochleistung, bei der ein Rädchen in das andere greifen muss. Sonst wird das Mammutprojekt ausgebremst.

Sieben unterschiedliche Organisationen schicken Mitarbeiter in das Impfzentrum: der Kreis Wesel, die Apothekerkammer Nordrhein, die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV), die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Securityunternehmen Delshad-Jooposht und die Stadt Wesel. Sie alle tragen im Grundsatz nicht selbst die Kosten für ihre Mitarbeiter, sondern bekommen sie vom Kreis erstattet, der als Auftraggeber auftritt. Der Kreis Wesel wiederum betreibt das Impfzentrum im Auftrag des Landes. Die Kosten teilen sich Bund und Land und erstatten so ihrerseits die Kosten des Kreises.

Von den 238 Personen, die am und im Impfzentrum in Wesel arbeiten, sind nach Angaben des Kreises 233 entgeltlich und fünf ehrenamtlich beschäftigt. Es sind Pharmazeuten, Reinigungskräfte, Ärzte, Rettungssanitäter, Küchenkräfte, Verwaltungskräfte, medizinische Fachkräfte, Impflotsen und Sicherheitskräfte. Sie alle ziehen an einem Strang, um mit den Impfungen die Pandemie zu besiegen. Ihre Einkünfte sind sehr unterschiedlich. Der Stundenlohn reicht von 0 bis 185 Euro.

Da wären zum einen die ehrenamtlichen Helfer des Malteser Hilfsdienstes. Drei bis vier Kräfte des Malteser-Stadtverbands Wesel testen montags, mittwochs und freitags von zwölf bis 15 Uhr alle Mitarbeiter des Impfzentrums auf das Virus. Sie arbeiten ehrenamtlich, bekommen also nach Auskunft der Malteser höchstens Fahrtkosten ersetzt.

Am anderen Ende der Skala stehen die Ärzte. Sie erhalten pro Stunde 150 Euro, an Wochenenden 185 Euro. Das ist so in dem Vertrag geregelt, den die KV mit dem NRW-Gesundheitsministerium abgeschlossen hat. Hauptgrund für die hohe Vergütung ist dem Vernehmen nach die Überlegung, dass niedergelassene Ärzte in der Zeit, in der sie im Impfzentrum tätig sind, ihre Praxen schließen müssen und daher Verdienstausfälle haben. Die medizinischen Fachangestellten, die im Impfzentrum beschäftigt sind, bekommen 35 Euro in der Stunde, am Wochenende 40 Euro.

Den Apothekern zahlt die Apothekerkammer, ebenfalls auf Grundlage eines Kooperationsvertrages mit dem Land, werktags 70 Euro pro Stunde und an Wochenenden 100 Euro. Die pharmazeutisch-technischen Assistenten und Pharmazeuten im Praktikum erhalten 40 Euro unter der Woche und samstags und sonntags 60 Euro pro Stunde.

Die Malteser stellen zudem rund 100 weitere Kräfte, die hauptamtlich tätig sind. Sie arbeiten laut Diözese Münster im „nichtmedizinischen inneren Dienst“ des Impfzentrums. Das umfasse die Betreuung der Impflinge, „also neben der Begrüßung auch die begleitende und unterstützende Führung durch das Impfzentrum, und einen administrativen Bereich, der für die Planung und Koordinierung der angestellten Mitarbeitenden zuständig ist“, sagt ein Sprecher. Der Stundenlohn umfasse, je nach Tätigkeit, zwölf bis 18 Euro.

Das DRK Niederrhein hilft mit seinen Mitarbeitern bei der Betreuung der Impflinge, bei der Logistik, beim Sanitätsdienst, bei den mobilen Impfteams, bei Material und Personal. Alle Mitarbeiter werden nach Auskunft von Geschäftsführer Andreas Bußmann nach dem DRK-Reformtarif bezahlt. Rettungsassistenten zum Beispiel erhalten demnach in Stufe 1 rund 16 Euro pro Stunde.