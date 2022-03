Baumaßnahme in Kamp-Lintfort : Kosten für Rathaus-Sanierung liegen vor

Das Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort wurde 1980 errichtet und entspricht heute nicht mehr den Brandschutzvorgaben. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Machbarkeitsstudie fürs Rathaus ist mehr als deutlich: Die Kernsanierung des Gebäudes würde 27,5 Millionen Euro kosten. Der Gutachter empfiehlt, in einem ersten Schritt nur die aktuellen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Das Rathaus am Karl-Flügel-Platz ist in die Jahre gekommen: 1980 erbaut, entspricht es heute vor allem nicht mehr den Brandschutzvorgaben. Auch weist es einige größere Mängel auf. So sind die Toilettenanlagen im Gebäude sanierungsbedürftig. Um Kosten und Aufwand zu ermitteln, hat die Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese wurde am Dienstag in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses den politischen Fraktionen vorgestellt. Das mit der Machbarkeitsstudie beauftragte Büro Zarinfar hatte das 40 Jahre alte Gebäude in den vergangenen Monaten auf Herz und Nieren geprüft. Es betreut aktuell zahlreiche Kommunen, die sich aufgrund aktueller gesetzlicher Vorgaben mit der Zukunft ihrer Rathäuser befassen müssen. „Die wenigsten bieten eine so gute Infrastruktur wie dieses Gebäude“, betonte der leitenden Ingenieur Turadj Zarinfar.

Das Kamp-Lintforter Rathaus sei mit seiner Stahlbetonskelettkonstruktion solide gebaut und könne deshalb auch langfristig weiter genutzt werden, so sein Fazit. Die Konstruktion ermögliche flexible Grundrisse und sei auch für eine veränderte Raumanforderung offen. Eine Kernsanierung des Rathauses würde laut seiner Machbarkeitsstudie aber mit geschätzt 27,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Der Gutachter empfiehlt deshalb, in einem ersten Schritt eine Muss-Variante zu verfolgen, in deren Rahmen alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen insbesondere zum Brandschutz erfüllt werden. Außerdem sollten wesentliche Mängel behoben werden. Dazu gehört die vollständige Erneuerung der Sanitäranlagen. Auch eine flächendeckende Ausstattung mit LED-Beleuchtung sowie WLan seien unerlässlich. Die Stadtverwaltung will außerdem die Heizungssteuerung verbessern lassen. Die Kosten für diese Muss-Variante belaufen sich auf geschätzt 6,1 Millionen Euro. So könne der Betrieb des Rathauses für die nächsten zehn Jahre gesichert werden. Vorteil sei auch, dass die Sanierung ohne Auszug aller Mitarbeiter umgesetzt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Info Beschlussfassung im Stadtrat Kamp-Lintfort Vorgehen Die Verwaltung wird den politischen Gremien vorschlagen, im ersten Schritt die „Muss-Variante“ umzusetzen. Entscheidung und Beschlussfassung fallen im Stadtrat.



Bauphase Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Sanierungsmaßnahmen 2023/2024 starten können.