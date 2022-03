Zeitzeugenbericht in Kamp-Lintfort : Eine riskante Flucht in die Freiheit

Roland Schreyer erzählte den Georg-Forster-Gymnasiasten von seiner Flucht aus der DDR. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Roland Schreyer besuchte das Georg-Forster-Gymnasium als DDR-Zeitzeuge in Kamp-Lintfort und berichtete über seine gelungene Flucht kurz vor der Wende. Warum Zeitzeugen für die junge Generation so wichtig sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Im Foyer der Stadthalle ist es mucksmäuschenstill, als Roland Schreyer (66) dem Geschichtskurs des Georg-Forster-Gymnasiums in Kamp-Lintfort von seiner Flucht aus der DDR erzählt. Er ist Zeitzeuge, von dem die Schüler erfahren, wie das andere deutsche Leben bis zur Wende funktionierte. Für Schulleiter Alexander Winzen eine wichtige Zeit, die unbedingt ins Bewusstsein junger Menschen gehört. „Demokratie ist jeden Tag bedroht. Demokratie in Freiheit ist nicht wie selbstverständlich gegeben, sondern muss jeden Tag neu erkämpft werden“, so Winzen.

Für den Zeitzeugen Roland Schreyer ein erfolgreicher Kampf, der für ihn und seine Familie am 1. Juli 1988 mit der Flucht in die Bundesrepublik glückte. „Es ist wichtig zu wissen, wo ein Land hingleitet, wenn die Diktatur einmal gefestigt ist“, so Schreyer. Auf Einladung des Gymnasiums und des Geschichtslehrers Marc Glorius liefert er den Stoff, aus dem das Leben hinter der deutsch-deutschen Grenzen bestand: Mangelwirtschaft, Überwachung, dem Traum vom goldenen Westen, vom Rübermachen und dem Leben in Freiheit. Der eher abstrakte Begriff Demokratie bekommt Profil, auch vor den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine.

Von seiner Jugend im Sperrgebiet, mit Blick auf Niedersachsen, erzählt er und erläutert den Aufbau der Grenzanlage. Zum Minenfeld gehören Selbstschussanlagen und perfide Signalzäune, die bei Fluchtversuchen stillen Alarm auslösen. „Der Sicherheitsaufwand war hoch und teuer. Die Grenze als antifaschistischer Schutzwall wurde ständig ausgebaut“, so Schreyer. Potenziell gefährdet war stets die DDR-Jugend. Die Kombination Jugend, Mut und Alkohol konnte gefährlich werden, wenn persönliche Ansichten leicht über die Lippen kamen. „Die wurden sofort gemeldet“, so Schreyer. Als gelernter Elektriker arbeitete er als Zivilangestellter bei den DDR-Grenztruppen, ist dort zuständig für die Instandhaltung der Grenzübergangsstelle Marienborn-Helmstedt. Das Pädagogikstudium ab 1981 offenbart ihm die DDR-Mechanismen. Der Wunsch zu fliehen wird immer stärker. Mit den Reiseerleichterungen ab 1987 nutzt er seine Chance und kehrt 1988, kurz vor dem Fall der Mauer, aus der BRD nicht mehr zurück.