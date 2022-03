Kreis Wesel : Kiesindustrie bietet „konstruktiven Dialog“ an

Sascha Kruchen, Geschäftsführer der Initiative Zukuft Niederrhein, bei einer Veranstaltung im Januar 2022. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Wesel Die Initiative Zukunft Niederrhein versichert, die Sorgen der Anti-Kies-Demonstranten ernst zu nehmen.

Von Ulrike Rauhut und Peter Gottschlich

Die Initiative Zukunft Niederrhein, ein Zusammenschluss von Unternehmen der Kiesindustrie, hat vor dem Hintergrund der Anti-Kies-Demos in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort „zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit Rohstoffgewinnung und -nutzung“ aufgerufen. „Wir werden uns intensiv mit den Sorgen und Fragen der Menschen am Niederrhein zu Sand und Kies auseinandersetzen und unsere Dialog-Angebote intensivieren“, sagte Sascha Kruchen, Geschäftsführer der Initiative. Auf dem Weg zu konstruktiven Lösungen seien aber auch die Kommunen in der Region gefragt. Zum Beispiel in den Niederlanden gebe es „viele überzeugende Projekte“, die gemeinsam mit Sand- und Kiesunternehmen entstanden seien.

„Die Menschen demonstrieren gegen Rohstoffe, von denen sie selbst statistisch gesehen zehn Kilogramm jeden einzelnen Tag nutzen“, sagte Kruchen. Die Demonstranten stünden auf Marktplätzten, führen in Traktor-Kolonnen über Straßen oder zögen mit ihren Plakaten durch Neubaugebiete. „Die Rohstoffe Sand und Kies dienen also nicht nur als systemrelevante Basis unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes – sie sind an vielen Stellen auch tatsächlich das Fundament für die Protestaktionen“.

Der Bedarf an Sand und Kies werde nicht von Rohstoffunternehmen geschaffen, so Kruchen weiter. „Sondern die demonstrierenden Menschen und Kommunen sind selbst der Bedarf. Das machen nicht nur die Protestplakate in den Kies-Beeten deutlich.“

Der angeblich ausufernde Export von Sand und Kies sei in Wirklichkeit „auch im vergangenen Jahr erneut deutlich gesunken. So ging die Exportmenge, laut neuesten Zahlen des statistischen Landesamtes, in 2021 um rund sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Ausfuhrquote bei Sand und Kies liegt damit in NRW mittlerweile unter 17 Prozent.“