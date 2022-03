Hilfsaktion in Hoerstgen : Lebensmittel-Spenden für die Ukraine

Kamp-Lintfort Pfadfinder und Mitglieder der Freien evangelischen Gemeinde Hoerstgen hatten zur Spendenaktion aufgerufen. 439 Pakete zum (Über-)Leben konnten sie am Samstag schnüren. Aktionsort war Edeka Wendorf an der Parkstraße.

Hannah, Simone und Finnja packen Lebensmittel wie Speiseöl, Weizenmehl, Nudeln, Zucker , Reis und Multivitamin-Tabletten nach Liste in die vorbereiteten Kartons. ‚Paket zum Leben‘ lautet die Aufschrift. „Eine tolle Aktion. Mitzuhelfen ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, erklären die Jugendlichen. Die Pfadfinder erklären im Eingangsbereich des Lebensmittelmarktes, wofür gesammelt wird. Dabei entwickeln sich immer wieder Gespräche zwischen Jung und Alt. Vor allem die ältere Kundschaft berichtet über eigene Kriegserfahrungen oder über die in ihren Familien.

Aktion Geplant ist eine Aktion am Mittwoch, 6. April, mit der Hans-Lenhard-Schule in Moers. Wöchentlich erreichen neun 40-Tonner der Auslands- und Katastrophenhilfe das Kriegsgebiet.

Karton um Karton wird seit den Morgenstunden gepackt und aufgestapelt. Mehr als 100 sind es bereits nach kurzer Zeit. 500 lautet die Zielmarke. Hinzu kommen weitere Palettenlieferungen, für die die Kamp-Lintforter Geschäftswelt gesorgt hat und die entsprechend umgepackt werden. „Was hier abgeht, ist der Wahnsinn“, freut sich Andreas Böckler vom Orga-Team. Zusammen mit Gisela Spickermann begleitet er die Aktion. Noch in der letzten Woche konnte die Auslands- und Katastrophenhilfe mit einem Konvoi an Hilfsgütern direkt in die Ukraine fahren. Jeweils Ware im Wert von zehn Euro befindet sich in den Kartons zum Leben. „Wir haben eine sehr positive Resonanz auf unsere Aktion“, sagt Andreas Böckler. Entweder spenden Kunden für den Einkauf Geld oder kaufen direkt die gewünschten Lebensmittel. „Wir packen nach einer EU-Liste inhaltsgleich in die zertifizierten Kartons, so dass sie den Einreisebestimmungen entsprechen“, sagt Andreas Böckler zu den Vorgaben.