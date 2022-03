Schulplanung in Kamp-Lintfort : CDU begrüßt Ergebnis der Machbarkeitsstudie für die Ebertschule

Fraktionsvorsitzender Simon Lisken (links) und seine Fraktionskollegen zeigen sich zufrieden mit der Entwicklung der Schullandschaft. Foto: CDU Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Aus Sicht der Christdemokraten hat vor allem der Druck aus der Elternschaft und der gesamten Opposition im Stadtrat zur Beschleunigung des Verfahrens im Sinne der Ebertschule geführt. Am Dienstag befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss mit der baulichen Erweiterung der Grundschule in Kamp-Lintforts Altsiedlung.

Die Machbarkeitsstudie für die Ebertschule ergab, dass an der Grundschule ein zusätzlicher Bedarf an Klassen-, Differenzierungs- sowie Verwaltungsräumen besteht. Sie soll deshalb einen Anbau bekommen. Damit befasst sich am Dienstag der Haupt- und Finanzausschuss. Aus sich der CDU-Fraktion hat vor allem der Druck aus Elternschaft und gesamter Opposition zu einer Beschleunigung in der Verfahrens im Sinne der Ebertschule geführt.

Ein Kritikpunkt war der Zustand der Schultoiletten (RP berichtete). Deshalb hätten sich die Fraktionen aus CDU, Grünen, FDP, Libra und Linke gemeinsam schon in mehreren Anträgen für eine verbesserte Schulsituation in Kamp-Lintfort eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion.

Die Machbarkeitsstudie greife nun verschiedene Punkte auf: die Reduzierung der Zügigkeit, die Berücksichtigung der Anforderungen an eine Schwerpunktschule für das Gemeinsame Lernen und Barrierefreiheit, der zukünftige Rechtsanspruch auf einen (Offenen) Ganztagsplatz, die Schaffung größerer Klassenräume, die Neugestaltung des Verwaltungsbereichs sowie die dringend notwendige Verbesserung der WC-Situation. „Die Baukosten des in mehrere Abschnitte aufgeteilten Vorhabens liegen fast in der Größenordnung eines Neubaus“, so die CDU-Fraktion. Dies sei ein immenser Gewinn für die Entwicklung der Ebertschule. Die CDU werde auch die weiteren Planungen sowie Maßnahmen konstruktiv begleiten.

Auch die Gründung einer neuen Grundschule zum Schuljahr 2023/24 bewertet die CDU-Fraktion sehr positiv. „Wir sind froh, dass auch die SPD den dringenden Bedarf an zusätzlichen Schulraum endlich erkannt hat, sowohl was die Raumsituation stadtweit, aber natürlich auch an der Ebertschule betrifft“, heißt es weiter. „Das ist schade für die VHS, aber die Klassen platzen bereits aus allen Nähten, und es wird dringend mehr Raum benötigt. Wir schlagen zudem vor, für die neue Grundschule einen Namenswettbewerb zu veranstalten, das hat hier in Kamp-Lintfort auch an anderen Stellen gut funktioniert“, erklärten Fraktionsvorsitzender Simon Lisken und Ulrich Lewark, Sprecher im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. Beide bedauern allerdings, dass erneut ein gemeinsamer Antrag der CDU, Grünen, FDP, Libra und Linken mit den Stimmen der SPD abgelehnt worden sei.