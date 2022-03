Kunst in Kamp-Lintfort : Ein kunstvolles Spiel von Farbe, Form und Bewegung

Dejan Saric stellt erstmals in der Galerie Schürmann aus. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Galerie Schürmann präsentiert bis zum 7. Mai die Arbeiten des Düsseldorfer Künstlers Dejan Saric. Besonders die rotierenden Objekte wie der „Doppler, 1“ ziehen die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde auf sich.

Bewegung, Form und Farbe prägt die Kunst von Dejan Saric. Sein Konzept kommt besonders schön in der Klanginstallation „Doppler, 1“ zum Ausdruck, die er zusammen mit dem Komponisten Bojan Vuletic entwickelt hat. Das sich drehende Kugelobjekt ist Blickfang der neuen Ausstellung in der Galerie Schürmann. Sie zeigt ab Samstag, 19. März, die Arbeiten des in Düsseldorf lebenden Künstlers, darunter Malerei, Zeichnungen und Objekte. „Zentrale Idee für diese Klanginstallation ist die durch Bewegung veränderte Wahrnehmung von Farbe, Form und Klang sowie deren Wechselwirkung“, erklärte Dejan Saric am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches.

Der „Doppler, 1“ soll im Sommer übrigens in Venedig ausgestellt werden, parallel zur dortigen Biennale. Warum und wie die Bewegung in seine Kunst kam, wisse er selbst nicht so genau, erzählt er lächelnd. Das entwickele sich intuitiv. Geboren im ehemaligen Jugoslawien, kam Dejan Saric 1998 mit einem Stipendium an die Düsseldorfer Kunstakademie und blieb in der Wahlheimat. Damals, so erzählt er, habe er sich unter anderem mit dem Licht befasst. „Auch das ist ja Bewegung.“

Ebenso intuitiv nähert er sich seinem Farbmodus an. Es sind zumeist die kraftvollen und starken Farben, die er in Kreisform oder in vertikalen, horizontalen und gerundeten Linien auf die Leinwände oder auf seine rotierenden Objekte bringt. „Jede Farbe lebt von ihrer Umgebung und ihrer Nachbarschaft“, beschreibt der Düsseldorfer den Prozess der Farbfindung und fügt hinzu: „Es ist wie ein Baukasten für mich.“ Doch nicht nur Bewegung und Farbe, sondern auch die Fragmente geometrischer Formen ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Fast hypnotisierend wirkt diese Kombination in seinen rotierenden Objekten, von denen weitere in der Galerie Schürmann zu sehen sind. „Der Effekt entsteht durch die schnelle Drehung“, weiß er. Saric arbeitet sehr oft in Serien. An der Moerser Straße 252 zeigt er beispielsweise vier Bilder aus einer Serie von acht. Es sind Ellipsen, die in großen Schwüngen Farblinien nicht nur nebeneinander setzt, sondern teilweise auch überlagert.