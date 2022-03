Schule in Kamp-Lintfort : Karten und Buttons für die Nachbarn

Die Klasse 4b der Ebertschule bringt Friedensbotschaften in die Siedlung. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort An der Ebertschule gab es am Dienstag eine besondere Friedenskundgebung. Im Vorfeld wurde im Unterricht sehr intensiv über den Krieg gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Das derzeitige Kriegsgeschehen vor unserer Haustür macht nicht nur Erwachsenen zu schaffen, auch bei Kindern verursachen die diesbezüglichen Berichte im Fernsehen große Ängste. „Wie aber können wir ihnen helfen, damit umzugehen?“ Diese Frage stellten sich im letzten Monat die Lehrerinnen und Lehrer der Kamp-Lintforter Ebert-Gemeinschaftsgrundschule.

Die Antwort darauf war eine fantasievolle Friedenskundgebung. In der letzten Woche hatten die Schülerinnen und Schüler bereits im Rahmen einer kirchlichen Sammelaktion Spielzeug und diverse andere Hilfsmittel für urkrainische Flüchtlingsfamilien zusammengetragen und in einem Bollerwagen zum evangelischen Lutherhaus gefahren. An diesem Dienstag trafen sie sich auf dem Spielplatz vor ihrer Schule, um mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, sowie einigen Eltern gemeinsam das bekannte Friedenslied der ehemaligen Nordhausener Kindergärtnerin Erika Schirmes „Kleine weiße Friedenstaube“ zu singen und anschließend in der Nachbarschaft selbst gestaltete Postkarten und Buttons zu verteilen.

„Zuvor haben wir mit den Kindern im Unterricht sehr intensiv über den Krieg gesprochen“, berichtete Schulleiter Thomas Baumeister vor Beginn der Aktion. „Da musste man schon ehrlich bleiben. Wir konnten ja nicht sagen dass da nichts passiert.“ „Ja, genau“, bestätigte seine Konrektorin Susanne Finster. „In unserer Schule sind Kinder aus 27 Nationen, darunter auch welche aus Syrien und dem Irak. Die wussten sehr wohl, was Krieg ist und haben ihren Mitschülern darüber berichtet.“ Andere hätten das Kriegsgeschehen in der Ukraine mit ihren Eltern zusammen im Fernsehen verfolgt. Da habe man sich etwas einfallen lassen müssen, um den Kindern eine Stütze zu geben. Dabei, so berichtete sie weiter, sollten jedoch möglichst alle Meinungen ihre Berechtigung erhalten: „Wir haben auch einige russische Kinder an unserer Schule, deren Meinungen waren gespalten.“

Ein Achtjähriger hätte zum Bespiel in einer Diskussion gefragt: „Warum ziehen die Russen in der Ukraine nicht einfach nach Russland?“ Grundsätzlich ging es in den Gesprächen aber eher um die Frage, was denn eigentlich so schwer an einem friedlichen Zusammenleben ist. „Natürlich konnte man von den sechs- bis zehnjährigen Grundschülern dazu keine politischen Antworten erwarten“, erklärte Konrektorin Susanne Finster: „Sie haben diese Frage daher mehr auf ihre eigenen Streitigkeiten untereinander bezogen.“

„Vor fast genau vier Wochen begann bei uns in Europa ein Krieg, der uns allen von Beginn an sehr nahe ging“, sprach Schulleiter Thomas Baumeister seine Schülerinnen und Schüler an diesem Dienstag auf dem Spielplatz zur Begrüßung direkt an: „Es kann sehr helfen, wenn man Anderen von seinen Sorgen und Ängsten erzählen kann. Wir haben auch weiterhin offene Ohren für euch, und ihr könnt jederzeit zu uns kommen, wenn euch etwas bedrückt. Anschließend überbrachten einige Schülerinnen und Schüler kurze, in ihren Klassen erarbeitete Friedensbotschaften, und nachdem dann alle zusammen mit der Gitarrenbegleitung von Lehrer Frank Engels die vier Strophen von Erika Schirmes „Kleiner Weißer Friedenstaube“ gesungen hatten, begab man sich klassenweise in die nahe Nachbarschaft und warf dort die in der letzten Woche fleißig gemalten Friedenspostkarten in die Briefkästen. „Eine tolle Aktion“, fand die Oma der siebenjährigen Sophia aus der 2a.