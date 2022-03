Max Renz in Kamp-Lintfort : Zirkusfamilie schlägt wieder ihre Zelte auf

Info

Vorstellungen Der Zirkus Max Renz gastiert ab dem 18. März bis einschließlich zum 27. März in Kamp-Lintfort auf dem Parkplatz am Kalisto Streichelzoo, an der Friedrich-Heinrich-Allee. Die Vorstellungen in dieser Woche sind am 18. und 19. jeweils um 16 und am 20. um 14 Uhr, die in der nächsten Woche am 24. 25. und 26. ebenfalls um 16 Uhr und am 27. März um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 bis 18 Euro für Kinder und 16 bis 20 Euro für Erwachsene. Am 18. und 24. März gibt es je einen Familientag, an dem auch die Erwachsenen nur Kinderpreise bezahlen müssen. Darüber hinaus liegen in zahlreichen Schulen, Kindergärten und Geschäften Gutscheine für einen um zwei Euro ermäßigten Eintrittspreis aus. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0171 7049045.