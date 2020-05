Geistliches und Kulturelles Zentrum in Kamp-Lintfort : Der mühevolle Weg zurück zur Normalität

Geistliches und Kulturelles Zentrum in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Coronavirus hat auch das Kloster Kamp getroffen. Teilbereiche öffnen jetzt wieder. Peter Hahnen gibt einen Ausblick.

„Mein Team und ich tun das Mögliche“, sagt Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp mit Blick auf die nicht einfache Coronazeit. „Wir wollen den Gästen Orientierung und Ermutigung geben. Wir haben unseren zwölf Mitarbeitern eine Perspektive zu sichern. Sie haben zum Teil kleinere und zum Teil größere Arbeitsplätze. Und wir haben an die Wirtschaftlichkeit zu denken. Hinter dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp steht ein Trägerverein, der relativ klein ist. Wir beten, hoffen und handeln.“

Segensandacht Im Kräutergarten finden von Montag bis Freitag um 13 Uhr Segensandachten statt. Sie werden abwechselnd von Hahnen und niederrheinischen Frauen gestaltet, die von der katholischen Frauengemeinschaft eine Zusatzausbildung in der Gottesdienstleitung erhalten haben. An den Andachten können bis zu 25 Personen teilnehmen. Sie dauern fünf Minuten. Sie bestehen aus einem geistlichen Impuls, einer Phase der Stille und dem eigentlichen Segen von Kloster Kamp. Der Kräutergarten liegt zwischen der Abteikirche und dem Rokokosaal, der sich in dem Gebäudeteil befindet, der eine Krankenstation war, als im Kloster Kamp vor gut 200 Jahren noch Zisterziensermönche lebten.