Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Sieben-Tage-Inzidenz steigt – aber auf niedrigem Niveau

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet am Freitag wieder mehr neue Infektionen. Dadurch steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz – sie ist bei der Frage nach den weiteren Corona-Regeln wichtig. Von der kritischen 50er-Marke ist der Kreis Wesel aber noch weit entfernt.

Im Kreis Wesel sind weitere neun Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen steigt damit auf 595. Das teilte der Kreis Wesel am Freitag mit. Von den 595 Menschen, die sich bisher mit dem Virus infiziert haben, gelten 476 aber wieder als genesen, also 80 Prozent. 25 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren, sind gestorben. Aktuell sind 94 Menschen in Quarantäne.

Wichtig für die Debatte über eine Lockerung oder Verschärfung der Corona-Regeln ist die Sieben-Tage-Inzidienz. Sie gibt an, wie viele neue Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel bei 7, war also etwas höher als in den vergangenen tage, als sie zwischen 5,4 und 5,9 pendelte. Trotzdem ist sie weiter auf einem niedrigen Niveau. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass bei einer Inzidenz von über 50 eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf örtlicher oder regionaler Ebene notwendig ist.