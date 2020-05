Handel in Kamp-Lintfort : Optik Blickwinkel zieht an die Kamperdickstraße

Kamp-Lintfort Augenoptikerin Astrid Tersteegen hat den Umzug vom Geisbruch in die Innenstadt Kamp-Lintforts gewagt. Das alte Ladenlokal war zu klein geworden. „Es platzte aus allen Nähten“, sagt die Inhaberin von Optik Blickwinkel.

2019 beschloss sie, sich nach einem neuen Standort umzusehen. Gefunden hat sie ihn mitten in der City Kamp-Lintforts, direkt neben dem Rathaus: In dem Ladenlokal an der Kamperdickstraße befand sich früher das Möbelgeschäft Krämer. „Zuletzt war hier ein Küchenstudio“, erzählt die Augenoptikerin. Es freut sie besonders, dass sie sich an der Ärzte- und Gesundheitsmeile in der Stadt ansiedeln konnte. Rund 200 Quadratmeter stehen der Optik-Meisterin auf zwei Etagen am neuen Standort zur Verfügung. In der Einrichtung dominieren gerundete Formen und die Farben Weiß, Schwarz und ein wenig Rot. Die Werkstatt liegt hinter Glas im Halboval. „Die Kunden sollen sehen, dass wir noch handwerklich arbeiten“, betont die Augenoptikerin. An einer kreisrunden und beleuchteten Wand präsentiert Astrid Tersteegen Brillengestelle. Das neue Ladenlokal bietet Platz für zwei Refraktionsräume mit Hightech-Geräten und ein großzügiges Büro. Dass sie den Umzug inmitten einer Pandemie stemmen würde, damit hätte die Augenoptikerin nie gerechnet. „Wir haben das trotzdem durchgezogen.“ Astrid Tersteegen betreibt noch eine Filiale in Issum.