Demonstration in Kamp-Lintfort : Reisebüros: „Wir arbeiten für null Cent“

KAMP-LINTFORT Mitarbeitende der Tourismusbranche haben in Kamp-Lintfort demonstriert und einen Rettungsschirm gefordert. Sie warnten vor einem Abbau von Arbeitsplätzen und einer „nie dagewesenen Katastrophe“ für die Tourismuswirtschaft.

Mit leeren Koffern, Reiseprospekten, Strandstühlen und großen Schirmen, stellvertretend für den geforderten Rettungsschirm, machten die Teilnehmenden ihrem Ärger und ihrer Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes Luft. Auf Transparenten stand „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, „Tourismus verbindet die Welt“ oder „Wir kämpfen für euren Urlaub“. Rabea Will, Reisekauffrau bei Artz Reisen, informierte über die weltweiten Folgen in der Branche. Nicht nur die bloße Vermittlung einer Reise gehöre zum Tagesgeschäft, vielmehr sorge der Tourismus bei den Reisenden für ein Verständnis der Welt. In den Reiseländern sichere die Branche Arbeitsplätze, schaffe wirtschaftlichen Aufschwung, verhelfe sozial schwächeren Ländern zu Stabilität, sorge für Bildungsprojekte, stärke Klima- und Artenschutz. „Wenn die Reisebranche untergeht, werden neue Flüchtlingsströme uns erreichen und die Konflikte in unserem Land werden sich verschärfen“, so Rabea Will. In Richtung Bundesregierung sagte sie: „Wir sind nicht systemrelevant. Wir sind viel mehr, wir sind weltsystemrelevant.“