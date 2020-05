Kamp-Lintfort : Umweltministerin besucht die Landesgartenschau

In Begleitung von Bürgermeister Christoph Landscheidt und Landrat Ansgar Müller besichtigte Ministerin Ursula Heinen-Esser die Gartenschau. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort In diesen schwierigen Corona-Zeiten sei die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ein wichtiges Naherholungsgebiet in der Region, betonte Ursula Heinen-Esser bei ihrem Besuch in der Kloster- und Hochschulstadt. Das Land NRW hat die Realisierung der Landesgartenschau mit 6,3 Millionen Euro gefördert.

