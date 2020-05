Fußball-Historie : Die Aufstiegshelden des SV Lintfort

Kamp-Lintfort Am 11. Mai 1980 gelang den Lintforter „Knappen“ der Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga. Der Grundstein für den Erfolg wurde vier Wochen zuvor im Spitzenspiel beim SC Kleve gelegt.

Gestern vor 40 Jahren brach bei den Fußballern des SV Lintfort Jubel los. Denn dem Team des SVL reichte am 11. Mai 1980 im früheren Stadion an der Konradstraße – heute Neubaugebiet und Standort der Feuerwache – ein 0:0-Unentschieden gegen den VfB Homberg, um am vorletzten Spieltag der Landesliga-Saison 79/80 den Aufstieg in die Verbandsliga fest zu machen.