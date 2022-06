Laga-Förderverein : Kamp-Lintforter öffnen wieder ihre Gärten

Kamp-Lintfort Der Arbeitskreis “Kamp-Lintforter“ Gärten nimmt nach zwei Jahren Pause wieder Anmeldungen von Gartenbesitzer entgegen, die ihr privates grünes Reich für Besucher öffnen möchten. 2019 fand die Veranstaltung letzmalig statt. Die Anmeldefrist läuft bis zum 1. Juli.

(RP) Nach zwei Jahren Pandemie-Pause will der Arbeitskreis „Kamp-Lintforter-Gärten“ des Fördervereins Landesgartenschau wieder seine Arbeit aufnehmen. „Wir sind froh nun endlich wieder starten zu können und allen interessierten zeigen zu können, was in den letzten zwei Jahren so alles in den Gärten passiert ist“, sagte Stefano Heitmann, Sprecher des Arbeitskreises. „Wir haben an den bekannten Stellen der vergangenen Jahre wieder die Anmeldeflyer ausgelegt und unsere Box im Foyer des Rathauses platziert und hoffen nun auf viele Anmeldungen.“ Bis 2019 hatte sich die Veranstaltung der Kamp-Lintforter-Gärten etabliert, viele Gäste besuchten die meist privaten Gärten der Stadt. Besonders Wert legt der Arbeitskreis auf seine nicht kommerzielle Ausrichtung. „Die Gärten stehen im Vordergrund unserer Veranstaltung, Verkauf oder Werbung möchten wir nicht präsentieren sondern die Liebe zum Gärtnern und Pflanzen“, sagte Heitmann. „Durch die Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist dieses Ziel auch weiter möglich und so ist auch in diesem Jahr weder die Teilnahme noch der Besuch der Gärten kostenpflichtig“.