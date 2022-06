Schülerprojekt in Kamp-Lintfort : Buchkids – eine spannende Reise in die Welt der Bücher

Die Grundschüler, Andrea Much (stehend) und Gäste bei der Projektvorstellung in der Mediathek. Foto: Sarah Krams

Kamp-Lintfort Zusammen mit der Kunsttherapeutin Andrea Much haben Kinder der Ernst-Reuter-Grundschule eigene Bücher gestaltet und gebunden. Die Ergebnisse des Workshops sind bis Ende des Sommerferien in der Mediathek zu sehen.

Zu „Buchkids“ sind sechs Viertklässler der Ernst-Reuter-Grundschule geworden. In reiner Handarbeit haben die Mädchen und Jungen ihre eigenen Bücher hergestellt. „Buchkids – Eine Reise ins Traumland“ hieß das Projekt. Entstanden ist es im Zuge einer Zusammenarbeit zwischen der Ernst-Reuter-Grundschule, der Kunsttherapeutin und Malerin Andrea Much, der Mediathek und dem Verein Lesart. Gefördert wurde es durch Bundesmittel aus dem Programm „Kultur macht stark“.

Im vergangenen Halbjahr haben die Kinder im Rahmen des offenen Ganztags jede Woche dienstags an ihren Büchern gearbeitet. Die Kinder haben als Autoren Texte geschrieben und als Illustratoren Bilder gemalt. Nach einer ersten Skizze und Ideensammlung wurden die Entwürfe auf Druckstöcke aus Pappelholz übertragen und mit einer Handpresse gedruckt. Außerdem haben sie als Lektoren Korrektur gelesen, ob bei ihnen selber oder bei anderen. „Die Kinder haben sich untereinander toll geholfen und unterstützt“, erläuterte Andrea Much bei einer Präsentation des Projekts in der Mediathek.

„Ich bin zum einen Künstlerin und zum anderen eine ganz große Leseratte“, erzählte Andrea Much, Ideengeberin des Projekts. „Ich möchte die Liebe und Leidenschaft fürs Buch und die Kunst an die Kinder weitergeben. Das sinnliche Erlebnis, das man beim Lesen eines Buches hat, kann nicht durch einen E-Reader ersetzt werden. Mir ist es wichtig, den Kindern die Wertigkeit für ein echtes Buch zu vermitteln.“ Kultur und kulturelle Bildung spielen an der Ernst-Reuter-Grundschule eine große Rolle, daher war man auch dort von dem Projekt sehr angetan. Adrian Jonas Prante entwarf ein Quizbuch. „Es gibt Fragen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport“, sagte der Grundschüler. Das Buch „Schmetterlingsfreunde“ hat Soraya Habibi entworfen. „Das Schreiben fand ich am schwierigsten“, sagte sie. „Am besten hat mir gefallen, dass man seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte“, erklärte Tayla Ljajikj, die das Buch „Das magische Geisterhaus“ entworfen hat. „Es war sehr anstrengend. Das habe ich vor allem an den Krämpfen in den Armen gemerkt. Aber eigentlich hat alles Spaß gemacht“, sagte Tayla. Miah Marie Kirchhof, die das Buch „Der Familienzuwachs“ entworfen hat, hat ihren eigenen Hund als Inspiration genommen.