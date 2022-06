Schützenbruderschaften in Kamp-Lintfort : Kamper Kirmes mit „Tante Käthe“

Kamp-Lintfort Die Schützenbruderschaften laden zur Party auf den Kamper Berg ein. Auf dem Abteiplatz wird auch das neue Kamper Königspaar Andreas und Renate Kustermann inthronisiert.

Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 15 Euro. Zu erwerben sind die Karten noch bis zum 15. Juni in Kamp-Lintfort bei Brillen Kaiser Kathage an der Moerser Straße 235, Pflanzenzentrum op de Hipt in der Rheurdter Straße 503 und im Haus Bieger (Petra Winter) auf dem Abteiplatz 11. An der Abendkasse werden Restkarten für 18 Euro angeboten. Am Samstag startet die Kamper Kirmes um 16.45 Uhr mit dem Festzug von der St. Josefkapelle am Parkplatz der Mittelstraße zum Abteiplatz. Der Festzug wird vom Bundesspielmannszug der St. Victor Bruderschaft Xanten musikalisch begleitet. Auf dem Abteiplatz wird das neue Kamper Königspaar Andreas und Renate Kustermann inthronisiert. Die Krönungsmesse findet um 18.30 Uhr in der Abteikirche statt. Der Einzug in das festlich geschmückte Zelt ist bei freiem Eintritt gegen 19.30 Uhr. Die Tanzmusik spielen Sackers & Band.