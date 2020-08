Wirtschaftsförderung in Kaarst : Stadt will den lokalen Einzelhandel unterstützen

Stadt will den lokalen Einzelhandel unterstützen

Wirtschaftsförderung in Kaarst

Kaarst Der neue Wirtschaftsförderer Axel Süßbrich will den Einzelhandel und die Kaarster Digitalwirtschaft zusammenbringen.

Er sieht sich in seinem Job in der Pflicht: „Wir müssen den Einzelhandel und die Kaarster Digitalwirtschaft zusammenbringen. Auf der einen Seite gibt es Bedarf für digitale Lösungen auf der anderen Seite gibt es Produkte und Wissen. Wenn es uns gelingt, den Bedarf und die Lösungen miteinander zu verheiraten, dann landen die Fördermittel zu 100 Prozent in Kaarst.“ 180 Einzelhändler und 30 Unternehmen der Digitalwirtschaft hat die „Wifö“ bereits angeschrieben, zwei Auftaktveranstaltungen sollen zu Beginn des laufenden Monats stattfinden, denn alle Förderanträge müssen bis zum 31. August vorliegen. „Diese Verbindlichkeit bietet gerade der Kaarster Digitalwirtschaft die große Chance, sehr konkret auf den Bedarf des Einzelhandels reagieren zu können“, sagt Süßbrich. Ideen habe er genug: „Beantragt werden könnte zum Beispiel die Programmierung oder Optimierung einer Geschäfts-Homepage. Die Anbindung eines Online-Shops wäre für viele Händler sicherlich eine sinnvolle Ergänzung zum Verkauf im Ladenlokal. Schulungen für Online-Marketing können ebenso gefördert werden wie notwendige Soft- und Hardware. Der Händler muss begründen, warum diese Maßnahme geeignet ist, die corona-bedingten Schwierigkeiten zu überwinden und den Umsatz zu steigern.“ Bei dieser Begründung werde er helfen.