Kostenpflichtiger Inhalt: „Abgelehnter Müll“ in Kaarst? : Beschwerden über das Schadstoffmobil

Die Entsorgung von Schadstoffen wird durch den Rhein-Kreis Neuss im Auftrag der Stadt Kaarst verantwortet. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Büttgen Bei Facebook haben sich jetzt Bürger über die Organisation der Sondermüll-Abgabe auf dem Park+Ride-Platz an der Birkhofstraße in Büttgen beschwert. Der Grund: Farbeimer, Batterien, Spraydosen, defekte Kleinelektrogeräte und Co. sollen dort teilweise nicht angenommen worden sein.