Digitalisierung in Kaarst : Stadt schafft 1280 Endgeräte für Schüler an

Kaarst Zusätzlich wurden Finanzmittel für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt. Ziel ist es, jeden Schüler mit einem mobilen PC auszustatten.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss jetzt einstimmig, dass alle Schüler der weiterführenden Schulen kostenfrei einen mobilen PC bekommen sollen. „Damit sind wir Vorreiter im Rhein-Kreis“, stellt Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus fest. Diese Entscheidung bedeutet einen Kraftakt, nicht zuletzt unter finanziellem Aspekt. Durch Fördertöpfe wird der städtische Haushalt allerdings nur zum Teil belastet. Über das Projekt „Gute Schule 2020“ können rund 1280 Endgeräte angeschafft werden. Es gibt an den weiterführenden Schulen in Kaarst jedoch rund 3200 Schüler. Deshalb sollen in den Haushalt 2021 und in den Folgejahren jeweils rund 136.500 Euro eingestellt werden, um Geräte zu leasen.