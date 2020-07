Inklusionsprojekt in Kaarst : Café Einblick kommt mit neuem Konzept aus der Corona-Pause

Kaarst Für die Gastronomie in Kaarst ist das ein gutes Zeichen: Das Café Einblick öffnet wieder seine Türen und setzt auf viele (Stamm-)Gäste.

Eine gute Nachricht in coronabedingt schwieriger Zeit: Das Kunstcafé Einblick an der alten Heerstraße macht wieder auf. Zunächst allerdings mit veränderten Öffnungszeiten. Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. „Wir alle freuen uns auf den Neustart am 4. August und hoffen auf zahlreiche Gäste“, sagt Geschäftsführerin Brigitte Albrecht. Ein erster Überblick: Auf der neu gestalteten Speisekarte stehen jetzt auch frische Waffeln. Die können, wie übrigens auch die meisten anderen Snacks, in lactose- und glutenfreier Ausführung bestellt werden. Frühstück gibt es wie gewohnt den ganzen Tag, genauso wie Kaffee und Kuchen.