Dreharbeiten in Hackenbroich : Das Tierheim Dormagen kommt wieder ins Fernsehen

Heide-Lore Bieger und Hündin Bogar lernen sich gerade kennen. Foto: WDR

Hackenbroich Die Einrichtung an der Bergiusstraße und die Wohnung der Tierschutzvereinsvorsitzenden Babette Terveer waren Schauplatz von Dreharbeiten.

Bei der sonntäglichen Vermittlungssendung „Tiere suchen ein Zuhause“ im WDR-Fernsehen ist das Tierheim Dormagen immer wieder mal vertreten, als nächstes voraussichtlich am 16. August. Doch nun spielt die Einrichtung auch eine Rolle in einem neuen Format des WDR, das in die Kategorie „Dokutainment“ einzuordnen ist, wie der zuständige Redaktionsleiter Sebastian Hampl im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt. Es gab mehrere Drehtermine vor Ort an der Bergiusstraße, einen in dieser Woche auch bei der Vorsitzenden des Tierheimvereins Babette Terveer zu Hause.

Das Konzept von „Für immer beste Freunde – ein Tier fürs Leben“ (so der Titel der Sendung) – fasst Sebastian Hampl so zusammen: „Es geht um Menschen in misslicher Lage, die von ihrem Alltag gestresst sind und die durch ein zuvor einsames Tier aus dem Tierheim aufgemuntert werden sollen. Wir bringen Mensch und Tier zusammen, so dass beide profitieren und wieder mehr Licht in ihrem Leben haben.“

Vier Mensch-Tier-Konstellationen werden mit der Kamera begleitet, darunter die 78-jährige Heide-Lore Bieger aus Kaarst, die sich Gesellschaft wünscht und mehr Bewegung braucht und die im Tierheim Dormagen einen vierbeinigen Begleiter in Gestalt des zwölfjährigen Schnauzermischlings Bogar vermittelt bekommen soll. Auf die Dormagener Einrichtung war der Fernsehsender durch das Projekt „Senioren für Senioren“ gekommen, bei dem ältere Menschen ein älteres Tier zu sich nehmen, das es in der Vermittlung in der Regel schwerer hat als jüngere Tiere.