Bestattungen in Kaarst : UWG klagt über Eckpunkte für Friedhofsgebühren

Kaarst Immer dann, wenn ein Mensch stirbt, müssen sich seine engsten Verwandten schon bald Gedanken um die Beisetzung machen, auch wenn der Schmerz noch groß ist. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Trauernde dafür entschieden, den Verstorbenen in einer Urne beizusetzen.

Die Urnenbestattungen auf den Kaarster Friedhöfen stieg im Zeitraum von 2011 bis 2018 nach Angaben der Stadt Kaarst um 8,29 Prozent an. Wurden 2011 noch 205 Menschen in einer Urne beigesetzt, lag die Zahl sieben Jahre später bei 272. Im gleichen Zeitraum wurden weniger Menschen per Erdbestattung beigesetzt (164 in 2011, 154 in 2018). Der Trend geht somit zu kleineren pflegeleichteren Gräbern.