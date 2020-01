Nachwuchssportler aus Kaarst : Sportausschuss ehrt AEG-Schüler für Leistung in Berlin

Kaarst Die jüngste Sportausschusssitzung war überraschend gut besucht. Und das hatte einen Grund. Der Ausschussvorsitzende Ingo Kotzian hatte die Schülermannschaft der Jahrgänge 2003 bis 2005 des Albert-Einstein-Gymnasiums eingeladen, die das Land Nordrhein-Westfalen beim Bundesfinale in Berlin würdig vertreten hatte.

„Im abgelaufenen Jahr hat ein sportliches Ereignis erst in NRW und dann in Berlin stattgefunden, wo sich Menschen aus Kaarst herausragend dargestellt haben“, begrüßte Kotzian die Mannschaft um ihren „Trainer“ Philipp Schäfer, der als Sportleher am Einstein-Gymnasium arbeitet. Beim Finale in Berlin erreichte die Schülermannschaft Platz sieben – „und das in einer Sportart, die viele Millionen Sportler ausüben und die ein gewisses Leisgungsniveau aufweist“, wie Kotzian sagte.