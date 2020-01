Kabarett in Kaarst : Beikircher und das „Männeken Pis“

Vorst Der Kabarettist trat mit seinem aktuellen Programm „400 Jahre Beikircher“ auf.

Konrad Beikircher scheut sich nicht, auch höchst Privates zu verraten. So erzählte er, dass er sich vor einem Jahr von seiner Prostata habe trennen müssen, was eine Inkontinenz zur Folge gehabt hatte. Zum Glück gibt es auch für dieses Problem einen Schutzheiligen, den guten alten Vitus. In Veitshöchheim im Landkreis Würzburg, wo er unter anderem verehrt wird, hatte Beikircher folgendes bemerkt: „Vor der Kirche war alles nass, hinter der Kirche war alles trocken.“ In wasserdichten Sonderzügen würden auch Bettnässer an diesen Wallfahrtsort gebracht. Und was ist mit dem Männeken Piss? „Ich habe an Kardinal Meisner geschrieben mit der Bitte, das Männeken heilig zu sprechen, habe aber keine Antwort bekommen.“