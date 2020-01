Goldhochzeit im Hause Kirchhartz : Beim Winzerfest hat es gefunkt

Gisela und Will Kirchhartz sind seit 50 Jahren verheiratet. Die beiden eröffneten im Februar 1981 ein Fahrradgeschäft in Büttgen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Gisela und Willi Kirchhartz feiern Goldhochzeit. Bis 2019 führte das Ehepaar einen Fahrradladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Hoher Feiertag bei Gisela und Willi Kirchhartz: Am 29. Januar vor fünfzig Jahren heirateten sie standesamtlich, zwei Tage später gaben sie sich in der Pfarrkirche Sankt Aldegundis in Büttgen das kirchliche Eheversprechen. Kennen tun sie sich gefühlt schon immer, denn sie wuchsen beide in Büttgen auf und besuchten auch dieselbe Schule. Gisela Kirchhartz (73) wurde zwar in Neuss geboren, hat aber immer in Büttgen gelebt. Nach ihrem Schulabschluss erlernte sie in einem Neusser Autohaus den Beruf der Großhandelskauffrau. Ihr späterer Mann erblickte in Glehn das Licht der Welt und zog 1952 nach Büttgen. Er durchlief eine Lehre zum Werkzeugmacher. Bei einem Winzerfest 1968 funkte es dann zwischen den beiden. Später komplettierten ein Sohn und eine Tochter die junge Familie.

Willi Kirchhartz war zunächst bei einer Hydraulikfirma unter anderem mehrere Jahre in der Schweiz tätig. Schließlich machte der begeisterte Radrennfahrer sein Hobby zum Beruf: Am 19. Februar 1981 eröffnete das Fahrradgeschäft „Radland Kirchhartz“ in Büttgen. Fortan bestimmte der gemeinsame Aufbau des Geschäfts und dessen Führung ihr Leben: Willi Kirchhartz kümmerte sich um den Laden, seine Frau um den gesamten kaufmännischen Bereich. In den folgenden fast vierzig Jahren blieb ihnen deshalb wenig Zeit für Hobbys. Trotzdem engagierte sich Willi Kirchhartz in vielfältiger Weise: Beim VfR Büttgen organisierte er lokale Radrennen und machte in Angelsport- und Schießsportvereinen mit. Auch als Mitglied der IHK war er im Prüfungsauschuss für den Einzelhandel tätig. Gemeinsam mit seiner Frau war und ist er dem Schützenwesen eng verbunden: 1998 repräsentierten sie als Königspaar die Büttger Schützen – dieses Ereignis war ein „Highlight“ ihres Lebens, sagt Willi Kirchhartz. Auch die Ministerwürde übernahmen sie.