Karneval in Kaarst : Großer Gala-Abend der BKG „5 Aape“ in Büttgen

Büttgen Die Büttgener Karnevals-Gesellschaft „5 Aape“ veranstaltet unter dem Motto der Session 2020 „Trotz stürmischer See auf großer Fahrt“ für alle Freunde des Karnevals und allen Narren in der Stadt Kaarst einmal mehr ihre große Galasitzung.

Für diesen Abend hat der Präsident der Gesellschaft, Herbert Schmitz, wieder ein mehrstündiges und abwechslungsreiches Programm, das alle Besucher wie immer in den letzten Jahren begeistern wird, zusammengestellt. Erwartet werden die Tanzbienen eines der größten Männerballetts aus Neunkirchen. Mit Rock in Rheinkultur werden die „Dromelköppe“ zum ersten mal in Büttgen auf der Bühne stehen. In Michael Schmidt wird ein Bauchredner mit seinen vielen Freunden auftreten. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf Michael Backes. Mit „Witz und Wunder im Pullunder“ wird der Humorist und Zauberkünstler – auch bekannt als „Schmitz-Backes“ – erstmals in Büttgen dabei sein. Auf eine besondere Parodie in Vollendung mit „Et Zweijestirn“ und auf Hermann Josef Maassen, der nur für das Büttgener Publikum nochmal auf die Karnevalsbühne kommt, dürfen sich die Besucher freuen. Ein weiterer Höhepunkt wird die Kölner Band „Six Pack“ sein. Außerdem dabei ist das Musikcorps Schwarz Weis Möchengladbach, die Kleinenbroicher sowie das Prinzenpaar der Stadt Neuss mit Gefolge.