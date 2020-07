Vorfall in Kaarst : Trickdiebin stiehlt goldene Uhr vom Handgelenk

Kaarst Am Montag erstattete ein Kaarster Senior Anzeige bei der Polizei: Eine übergriffige Frau habe ihn bestohlen. Zuvor sei ihm ein grauer Kleinwagen gefolgt.

Das teilt die Polizei mit. Der Senior erstattete am Montag Anzeige: Erst habe er sich „Am Neumarkt“ in der Innenstadt aufgehalten. Auf dem Heimweg merkte er, dass ihm ein grauer Ford folgte. In Holzbüttgen habe das Auto angehalten. Eine der Beschreibung nach stark übergewichtige Frau mit langen schwarzen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, stieg aus, redete in einer fremden Sprache auf den Mann ein und fing dann an, ihn anzufassen und zu umarmen. Der Senior konnte sich ihr kaum wehren bis die Frau letztendlich von ihm abließ und wieder auf der Beifahrerseite des Fords einstieg, der dann über die Königstraße davon fuhr.