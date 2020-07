Kaarster helfen Spenden : Meerschweinchen-Projekt im Johanniter-Stift ist gesichert

Kaarst Jetzt steht es fest: Bald werden neue tierische Bewohner in den Johanniter-Stift „einziehen“: Pflegedienstleiterin Sonja Fritsch-Tenhagen will vor allem den stark demenziell veränderten Menschen eine neue Perspektive nach der Corona-Krise bieten.

„Bei Menschen mit Demenz lösen nach meinen Erfahrungen kleine Kinder oder Tiere das größte Wohlbefinden aus“, erklärt sie. Warum also nicht ein paar Meerschweinchen anschaffen, die die Bewohner beobachten, auf dem Schoß halten und streicheln können? Zumal neben dem Haus 1 mit einer freien Gartenfläche genügend Platz vorhanden ist und eine Fensterfront mit Sitzecke ausreichend Gelegenheit zum Betrachten der Tiere gewährt.

Nach einer gemeinsamen positiven Teamentscheidung gab auch Einrichtungsleiter Michael Heine grünes Licht, allerdings war nur ein bescheidenes finanzielles Budget vorhanden. Sonja Fritsch-Tenhagen holte Ursula Baum mit ins Boot und nach einem von ihr initiierten Facebook-Aufruf auf der Seite „Du bist Büttger, wenn...“ gab es eine große Resonanz: „Ich bin einfach überwältigt“, gesteht die Pflegedienstleiterin, der dieses Projekt sehr am Herzen liegt. Eine Dame stellt ein Gehege und Zubehör zur Verfügung. Ein Herr überbrachte eine Spende von 500 Euro, so dass Fritsch-Tenhagen in kurzer Zeit alles realisieren kann.