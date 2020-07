Kostenpflichtiger Inhalt: Schwimmen und Lagerfeuer in Kaarst : Beschwerden über Verstöße am großen Kaarster See

Das Badeverbot im Kaarster See wird immer öfter missachtet. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Bei einem kurzen Besuch am Großen Kaarster See haben sich die Anschuldigungen einer Anruferin, die anonym bleiben möchte, bestätigt. Sie hat erklärt, dass in den letzten Wochen vermehrt die Regeln am Großen Kaarster See missachtet werden.