Handwerk in Kaarst Messebaufirma will expandieren

Aber Hermann-Josef Krücken weiß auch: „Der Markt ist leer, es wird immer schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden.“ Das sei nicht nur in ihrer Branche so, sondern alle Handwerksunternehmen haben damit zu kämpfen. Doch warum ist das Interesse am Handwerk so gering? „Das fängt schon in der Schule an, die Kinder kommen nicht mit Handwerk in Berührung“, glaubt Julian Krücken.