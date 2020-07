Ferienaktion in Kaarst : Stadtranderholung trotz Corona erneut ein Erfolg

Ferienaktion in Kaarst

Kaarst Die beliebte Ferienaktion Stadtranderholung war in diesem Jahr anders, aber wieder ein großer Erfolg. Trotz Corona und des Ausfalls der Übernachtung blicken alle Beteiligten mit ein bisschen Wehmut auf die vergangenen vier Wochen zurück.

Es sind die letzten Tage der Ferienfreizeit auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG). Bei Leitern, Betreuern und Kindern ist ein wenig Wehmut zu spüren. Vier Wochen liegen hinter den Machern der Ferien-Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr war vieles anders und eine Sache doch gleich: „Auch von Corona lassen wir uns den Spaß nicht verderben“, sagt Ralf Schilling, Stadtjugendpfleger und Kopf der Stadtranderholung.

Rund 50 Kinder pro Woche waren da – mehr war nicht möglich. Auch die Übernachtungsaktion und der Familientag mussten ausfallen. „Wir haben das Konzept selbstverständlich angepasst“, sagt Schilling. So fanden die Aktionen in getrennten Gruppen statt. Anders als in den vergangenen Jahren wurde die Stadtranderholung über vier Blöcke von jeweils einer Woche gestreckt. „Unsere Betreuer wurden extra geschult und haben verstärkt auf die Einhaltung sämtlicher Vorschriften geachtet“, sagt Schilling.